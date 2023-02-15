Мама звезды сериала «Постучись в мою дверь» умерла под завалами в Турции

кадр из сериала «Светлячок», 2017

Мать актера Чагры Чытанака, известного широкой публике по роли Ферита в сериале «Постучись в мою дверь», не удалось спасти из-под завалов, возникших в результате разрушительного землетрясения в Турции. Об этом сообщила жена артиста Башак Гюмюлджинелиоглу.

Спасательная команда не могла найти мать Чытанака среди руин. Супруга актера рассказывала в своих социальных сетях, что не получала никаких новостей о свекрови и поэтому обратилась за помощью к фанатам.

— У нас нет новостей. Если кто видел или слышал, сообщите, пожалуйста, — писала в своем блоге Башак.

Во вторник, 14 февраля, стало известно, что мать Чагры Чытанака спасти не удалось, пенсионерка погибла под завалами. Поклонники выразили соболезнования актеру, который пришел в отчаяние из-за трагедии.

До этого сообщалось, что сотрудникам экстренных служб удалось извлечь живой из-под завалов 74-летнюю женщину спустя 226 часов после землетрясения на юго-востоке Турции.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории республики, превзойдя катаклизм 1939 года.