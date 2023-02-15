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МИД выступил против выхода России из Всемирной торговой организации

Евгений Белоусов
В мире
МИД выступил против выхода России из Всемирной торговой организации
Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России выступило против идеи ряда депутатов Госдумы о выходе страны из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе МИД.

— ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов, — заявили в министерстве.

В Госдуме неоднократно предлагали выйти из ВТО после начала специальной военное операции на Украине. Так, в январе зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал отказаться от обязательств России в ВТО, передает РБК.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что денонсация конвенций Совета Европы никак не отразится на правах граждан России. Политик отметил, что права и свободы граждан никак от этого не страдают, ведь их защищают более строгие нормы российского законодательства.

9 января группа по делам Совета Европы при российском посольстве во Франции заявила, что Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по причине незаконных действий Совета Европы.

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