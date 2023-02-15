Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по «Северным потокам» 22 февраля

Фото: twitter/RussiaUN

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН после получения обновленных сведений по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в среду, 15 февраля, рассказал первый заместитель постоянного представителя страны при организации Дмитрий Полянский.

— В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода «Северный поток» мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН, — написал дипломат в своем Telegram-канале.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что российская сторона направила запрос на проведение специального заседания Совбеза ООН, чтобы потребовать расследования подрывов трубопроводов.

8 февраля публицист Сеймур Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем говорится, что водолазы США под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы, а затем норвежцы ее активировали.

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».