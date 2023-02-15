Три человека пострадали в результате ДТП на набережной Тараса Шевченко

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Москва, набережная Тараса Шевченко Карта всех событий

Три человека пострадали в результате аварии на набережной Тараса Шевченко в столице. Об этом в среду, 15 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, в ДТП столкнулись три единицы техники.

Другая авария произошла на Звенигородском шоссе в районе дома № 26б 14 февраля. В результате столкновения нескольких автомобилей движение на участке дороги было затруднено. Проезжую часть освободили только ближе к ночи.

В этот же день на востоке города два автомобиля столкнулись на трамвайных путях. Из-за ДТП маршруты трамваев под номерами 11 и 12 временно изменили.

Еще одно ДТП произошло на северо-западе Москвы 15 февраля. Тогда городской автобус врезался в мачту освещения.