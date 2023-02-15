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Система ПВО сбила ракету в Белгородской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Система ПВО сбила ракету в Белгородской области
Фото: Минобороны РФ

Система ПВО сбила ракету в Ивнянском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 15 февраля.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

— Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал глава региона в Telegram-канале.

13 февраля Гладков сообщил о повреждении школы при обстреле села в Белгородской области. Он рассказал, что в учебном учреждении сильно посечен фасад и выбиты окна. В результате обстрела никто не пострадал.

Недавно в Шебекине из-за обстрела пострадали трое мужчин. Специалисты скорой медицинской помощи доставили их в больницу. Состояние раненых оценивалось на тот момент как легкое и средней степени тяжести. Гладков также рассказал о повреждениях трех автомобилей.

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