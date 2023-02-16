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Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на 70-ом километре МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на 70-ом километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Москва, МКАД, 70-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 70-го километра МКАД (в районе путепровода Братцево-Путилково) произошла авария с участием легковой машины и двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 15 февраля.

— Заняты три полосы из пяти. По возможности объезжайте этот участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» .

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В этот же вечер три человека пострадали в результате аварии на набережной Тараса Шевченко в столице. По предварительным данным, в ДТП столкнулись три единицы техники.

Другая авария произошла на Звенигородском шоссе в районе дома № 26б 14 февраля. В результате столкновения нескольких автомобилей движение на участке дороги было затруднено. Проезжую часть освободили только ближе к ночи.

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