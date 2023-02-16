Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российский военнопленный заявил, что ВСУ вынуждали его мать провести акцию в Москве

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российский военнопленный заявил, что ВСУ вынуждали его мать провести акцию в Москве
Фото: kyivcity.gov.ua

Украинские надсмотрщики под угрозой расправы с российским военнопленным заставляли его родительницу провести политическую акцию в Москве. Об этом сообщил вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Александр Блошенко.

— Избивали, топили. Когда уже привезли, был электрошок. Дубинкой резиновой били. Позывные хотели узнать и местоположение товарищей. Маме звонили с моего телефона и сказали, чтобы она вышла на Красную площадь с плакатом, — цитирует его РИА Новости.

Блошенко также рассказал, что попавших в плен российских солдат силой и психологическим давлением заставляют отказываться от участия в процедуре обмена.

Украинские диверсанты пытаются взять в плен бойцов ЧВК «Вагнер». В плену их подвергают жестоким пыткам. Об этом сообщил вернувшийся из украинского плена российский солдат Дмитрий Галкин.

Украинские бандформирования расстреляли группу медиков, направлявшуюся в Угледар для эвакуации раненых. Об этом 15 февраля сообщил военно-политический эксперт, советник временного исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

Украина мама Спецоперации Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте