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Украинские надсмотрщики под угрозой расправы с российским военнопленным заставляли его родительницу провести политическую акцию в Москве. Об этом сообщил вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Александр Блошенко.

— Избивали, топили. Когда уже привезли, был электрошок. Дубинкой резиновой били. Позывные хотели узнать и местоположение товарищей. Маме звонили с моего телефона и сказали, чтобы она вышла на Красную площадь с плакатом, — цитирует его РИА Новости.

Блошенко также рассказал, что попавших в плен российских солдат силой и психологическим давлением заставляют отказываться от участия в процедуре обмена.

Украинские диверсанты пытаются взять в плен бойцов ЧВК «Вагнер». В плену их подвергают жестоким пыткам. Об этом сообщил вернувшийся из украинского плена российский солдат Дмитрий Галкин.

Украинские бандформирования расстреляли группу медиков, направлявшуюся в Угледар для эвакуации раненых. Об этом 15 февраля сообщил военно-политический эксперт, советник временного исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин.