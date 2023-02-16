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В посольстве заявили, что РФ не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северных потоков»

Юлия Курганова
В мире
В посольстве заявили, что РФ не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северных потоков»
Фото: shutterstock

Россия не позволит «замотать» ситуацию с подрывом энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Игорь Гиренко, комментируя заявление официального представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Неда Прайса о взрывах на газопроводах «Северные потоки».

До этого Прайс сказал, что Штаты отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков» и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции случился инцидент.

— Российская сторона не позволит замотать ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах, — сказано в заявлении представителя дипмиссии России в Telegram-канале.

Гиренко отметил, что «несдержанная реакция» Прайса последовала на «вполне резонный» вопрос журналистов об отношении Америки к подключению ООН к поиску виновных в диверсии на газопроводах.

Он подчеркнул, что посольство РФ квалифицирует этот инцидент как акт международного терроризма, который требует независимого расследования.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал публикацию-расследование, где обвинил администрацию Штатов и норвежские власти в диверсии на «Северных потоках».

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