Представитель Госдепа Прайс заявил, что США отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков»

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Соединенные Штаты отвергают обвинения в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции случился инцидент. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал публикацию-расследование, где обвинил администрацию Штатов и норвежские власти в диверсии на «Северных потоках».

— Это дезинформация, что США стоят за взрывом «Северного потока». Мы озвучиваем это постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, — заявил Прайс на брифинге.

Он добавил, что следствием по этому инциденту должны заниматься страны, на чьей территории произошли взрывы газопроводов.

Прайс отказался комментировать инициативу РФ провести 22 февраля обсуждение подрыва «Северных потоков» на площадке Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости..

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».