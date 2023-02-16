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Приметы и советы

Получить услугу по адресации недвижимости в Москве можно за шесть рабочих дней

Араз Салехов
Город
Получить услугу по адресации недвижимости в Москве можно за шесть рабочих дней
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице сократили сроки получения бесплатной госуслуги по присвоению и аннулированию адресов объектов недвижимости. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— С 2016 года полномочия по адресации столичных объектов перешли к Департаменту городского имущества города Москвы... Оптимизация позволила нам постепенно сокращать сроки оказания услуги с 45 дней до 17, затем до 12 и так далее, — сказал он.

На сегодняшний день данную услугу можно получить в течение шести рабочих дней. По словам Гамана, за семь лет сроки предоставления такой услуги сократились в семь раз. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, адреса присваивают земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и машино-местам.

До этого москвичам рассказали, у каких столичных домов чаще всего менялись адреса — к примеру, жилой дом 15/22 на Волоколамском шоссе менял свой адрес 10 раз. Как уточняется, старые адреса остаются в базе данных Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) с пометкой «архивный».

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