Детский сад на 270 мест появится в Даниловском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

В Даниловском районе столицы построят детский сад на 270 мест в составе жилого комплекса. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Нужно учесть множество нормативов, предусмотреть многофункциональные пространства для эффективного обучения и полноценного развития — уголки, где можно отдохнуть или выплеснуть накопившуюся энергию. Архитектура в данном случае должна быть максимально интересной, чтобы у ребенка возникало чувство привязанности к месту, — рассказал он.

Для отделки фасадов трехэтажного здания специалисты будут использовать белую штукатурку и кассеты светло-коричневого цвета с принтом под светлое дерево. Территорию здания благоустроят: установят развивающие тренажеры, игровые комплексы и информационные стенды, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один детский сад на 125 мест появится в рамках строительства нового учебного корпуса в Раменках. В нем оборудуют пять групповых ячеек с раздевалками, спальнями, игровыми, буфетом и туалетами. Дети также смогут посещать музыкальный и физкультурный залы.