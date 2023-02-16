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Приметы и советы

Сомнолог Новиков перечислил привычки, которые мешают высыпаться

Ирина Игнатенко
Общество
Сомнолог Новиков перечислил привычки, которые мешают высыпаться
Фото: Pexels

Врач-сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков рассказал, от каких привычек нужно избавиться, чтобы наконец начать высыпаться.

Эксперт посоветовал избегать постоянного недосыпа в течение долгого времени. Недостаток сна может привести к гипертонии, набору веса, гормональному сбою.

Попытка заставить себя тут же заснуть — огромная ошибка. Как пояснил врач, в нашем организме множество механизмов, которые запускают сон. Стоит ввести ритуалы перед сном: теплый душ, прослушивание расслабляющей музыки.

Также для комфортного засыпания следует проветрить комнату.

Стоит выяснить свою личную норму сна. Знание своей личной нормы сна позволит грамотно спланировать режим.

Новиков посоветовал отказаться от плотного ужина, так как после него сложно заснуть, передает Life.ru.

До этого врач-сомнолог, кардиолог Наталья Белинская рассказала про особенности резких вздрагиваний во время сна. По словам врача, такие рывки происходят часто во время засыпания, передает ФАН.

Использование электронных устройств перед сном сильно мешает быстрому засыпанию, а также крепкому сну в течение всей ночи. Эксперты объяснили, почему нужно скорее отказаться от вредной привычки.

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