Ефимов: Объем рублевых счетов в банках Москвы за прошлый год вырос на 29 процентов

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Объем рублевых счетов, депозитов и вкладов физических и юридических лиц в столичных банках в 2022 году увеличился на 29 процентов и составил 42,5 триллиона рублей. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Общий объем размещенных в московских банках средств граждан и предпринимателей к концу 2022 года составил почти 52,4 триллиона рублей, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, объем средств, размещенных на валютных и металлических счетах и вкладах, за прошлый год снизился на 34 процента — почти до 10 триллионов рублей. В первую очередь это произошло из-за конвертации валютных средств в рубли, в основном экспортерами.

По данным столичного департамента экономической политики и развития, почти 40 процентов от объема рублевых средств составили депозиты юридических лиц — около 17 триллионов рублей. Доля рублевых средств физических лиц, в том числе на эскроу-счетах, составила 28 процентов от общего объема — около 12 триллионов рублей.

До этого Ефимов сообщил, что Москва принимает заявки инвесторов на участие в электронном конкурсе. Его победитель сможет заключить с городом офсетный контракт на создание производства лекарств и поставку препаратов по 20 международным непатентованным наименованиям для нужд столицы.

В 2022 году Москва также помогла 23 компаниям подобрать площадки для размещения производств. Многие организации обратились за помощью в размещении предприятий на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», резиденты которой получают значительные льготы.