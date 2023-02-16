МИД России заявил, что космос рискует стать военным плацдармом

Фото: МИД РФ

Космос рискует превратиться в плацдарм ведения войны. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

— В результате риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания, — сказал он.

Дипломат отметил, что американцы и их союзники пытаются использовать космическое пространство для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, сообщает РИА Новости.

13 февраля американский предприниматель Илон Маск заявил, что сеть спутниковой связи Starlink не должна использоваться для эскалации конфликта на Украине.

По словам военнопленного из 113-й бригады теробороны Сергея Лазаренко, Вооруженные силы Украины используют сеть Starlink не только в военных целях, но и для личных звонков близким, также они проводят время в социальных сетях.

В ноябре 2022 года МИД РФ предупредил о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ. Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что провокационное применение гражданских спутников «как минимум вызывает вопросы» в контексте Договора о космосе, который предполагает их использование только в мирных целях. По его словам, прежде всего для поддержки ВСУ используется группировка низкоорбитальных аппаратов.