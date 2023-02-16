Лукашенко назвал условие для участия Белоруссии в конфликте на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для участия страны в конфликте на Украине. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

— Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер, — передает его слова официальный сайт президента Белоруссии.

До этого сообщалось, что 17 февраля состоится встреча между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская и белорусская стороны имеют общую позицию в вопросе целей специальной военной операции на территории Украины.

Белорусский и российский президенты 10 октября прошлого года приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. Отмечалось, что в основу данной группировки войдут Вооруженные силы Белоруссии.