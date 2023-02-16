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Не было расчета, что Минские соглашения будут выполнены. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

— Нет, — ответил он в интервью руководителю научного совета Центра политконъюнктуры Алексею Чеснакову.

До этого Сурков курировал украинское направление.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности соблюдения Минских соглашений и признался, что не планировал их выполнять. По его словам, ранее он уже заявлял о «невыполнимости» Минских соглашений. Он также добавил, что уже сообщал о своем намерении президенту России Владимиру Путину на первой и последней встречах с ним в «нормандском» формате в 2019 году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Минские соглашения, подписанные Украиной, являлись лишь ширмой Запада для подготовки Украины к военному конфликту.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», почему в ООН боятся озвучить правду о нарушениях Минских соглашений. По его словам, в ООН избегают комментировать Минские соглашения лишь по той причине, что эта международная организация проявила полную неэффективность в попытках достигнуть мира между конфликтующими сторонами.