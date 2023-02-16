Лукашенко предложил странам Европы объединиться с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Странам Европы лучше всего объединиться с Россией. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Самый лучший вариант для европейцев — это объединиться с Россией. Здесь ресурсы — там высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты, — сказал он.

Белорусский лидер считает, что США и Китай «завидовали бы этому альянсу». Таким образом в мире появились бы «три мощных точки, на которых бы держалась наша планета», цитирует Лукашенко БЕЛТА.

До этого глава Белоруссии назвал условие для участия страны в конфликте на Украине: по его словам, Минск примет участие в конфликте лишь в случае атаки украинской стороны.

Лукашенко и президент России Владимир Путин 17 февраля в Ново-Огареве проведут встречу.

6 февраля Песков заявил, что Путин в течение пары месяцев может провести встречу с Лукашенко. По его словам, до этого президенты двух стран провели очередной весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Они обсудили планы по проведению высшего государственного совета Союзного государства.