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Приметы и советы

Песков не согласился с Сурковым в вопросе выполнения Минских соглашений

Лейла Алиева
В мире
Песков не согласился с Сурковым в вопросе выполнения Минских соглашений
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во время переговоров с Киевом по Минским соглашениям целью России было выйти на урегулирования украинского конфликта. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на слова бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, который заявил, что расчета на выполнение данных договоренностей не было.

— Нет, конечно. Была цель выполнить, реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование, — ответил он на вопрос о том, была ли российская сторона изначально пессимистично настроена.

Также Песков предложил журналистам обратиться к Суркову за разъяснениями о том, что он имел в виду, говоря о выполнении Минских соглашений, пишет РИА новости.

Песков также сообщил, что Минские соглашения, подписанные Украиной, являлись лишь ширмой Запада для подготовки Украины к военному конфликту.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», почему в ООН боятся озвучить правду о нарушениях Минских соглашений. По его словам, в ООН избегают комментировать Минские соглашения лишь по той причине, что эта международная организация проявила полную неэффективность в попытках достигнуть мира между конфликтующими сторонами.

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