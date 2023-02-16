Пентагон: США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса
Соединенные Штаты разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса. Об этом в четверг, 16 февраля, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс.
По ее словам, к Украине, скорее, применялся подход «без предварительного разогрева» в отличие от «спланированного подхода, над которым мы работаем для Тайваня».
— Мы применим уроки (украинского кризиса), — сказала она.
Действие в отношении Тайваня со стороны Китая могут затруднить работу США по пополнению запасов. При этом Пентагон не имеет возможности заблаговременно разместить оборудование на Тайване, которого у него нет, сообщает AP.
8 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что видит предпосылки для появления в Азии конфликта по образцу украинского. Он также обвинил КНР в милитаризации и сближении с РФ.
В конце января генерал ВВС США Майк Минихан заявил, что страна может вступить в войну с Китаем через два года. По его словам, Китай может установить контроль над Тайванем, воспользовавшись выборами президента в США в 2024 году. В связи с чем генерал попросил своих подчиненных доложить о мерах подготовки к боевым действиям с Китаем к концу февраля.