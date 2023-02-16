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Приметы и советы

Госдума приняла закон о прекращении действия в России договоров Совета Европы

Араз Салехов
Политика
Госдума приняла закон о прекращении действия в России договоров Совета Европы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государственная дума приняла закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Госдумы.

— Документом предложено прекратить действие в отношении РФ ряда документов, в том числе Устава Совета Европы от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года, Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Социальной хартии от 3 мая 1996 года, — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с прекращением членства России в Совете Европы было принято решение о выплате взносов в размере 5,7 миллиона евро в бюджеты СЕ — ровно за период с 1 января по 15 марта 2022 года, сообщает сайт Госдумы.

В марте 2022 года комитет министров Совета Европы решил, что Россия перестает быть членом организации. Россия вступила в организацию 28 февраля 1996 года.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Совет по правам человека (СПЧ) ООН, Совет Европы и «другие так называемые правозащитные организации» после начала специальной военной операции на Украине демонстрируют «свою циничную ангажированность». По его словам, СПЧ РФ продолжает заниматься разоблачением «преступлений нацистского режима, который утвердился в соседней стране».

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