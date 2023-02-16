Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Отрубленные человеческие ноги нашли в Ленинградской области

Степан Жирнов
Происшествия
Отрубленные человеческие ноги нашли в Ленинградской области
Фото: Pixabay

В Ленинградской области недалеко от площадки для выгула собак обнаружили две отрубленные человеческие ноги. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.

По предварительной информации, фрагменты тела обнаружили в Выборге в районе Аннинских высот в девять часов утра. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что останки найдены рядом с Петровским мостом.

Днем ранее, 15 февраля, в гараже на северо-востоке Москвы, который принадлежит пенсионерке, рабочие обнаружили человеческий череп. Хозяйка утверждает, что «сувенир» с работы привез муж, который работал врачом скорой помощи в течение 30 лет и умер в 2014 году. По данному факту проводится проверка.

Находки Ленинградская область останки Смерть Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте