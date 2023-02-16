Отрубленные человеческие ноги нашли в Ленинградской области

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В Ленинградской области недалеко от площадки для выгула собак обнаружили две отрубленные человеческие ноги. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.

По предварительной информации, фрагменты тела обнаружили в Выборге в районе Аннинских высот в девять часов утра. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что останки найдены рядом с Петровским мостом.

Днем ранее, 15 февраля, в гараже на северо-востоке Москвы, который принадлежит пенсионерке, рабочие обнаружили человеческий череп. Хозяйка утверждает, что «сувенир» с работы привез муж, который работал врачом скорой помощи в течение 30 лет и умер в 2014 году. По данному факту проводится проверка.