Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград
Приметы и советы
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Отрубленные человеческие ноги нашли в Ленинградской области
В Ленинградской области недалеко от площадки для выгула собак обнаружили две отрубленные человеческие ноги. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.
По предварительной информации, фрагменты тела обнаружили в Выборге в районе Аннинских высот в девять часов утра. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что останки найдены рядом с Петровским мостом.
Днем ранее, 15 февраля, в гараже на северо-востоке Москвы, который принадлежит пенсионерке, рабочие обнаружили человеческий череп. Хозяйка утверждает, что «сувенир» с работы привез муж, который работал врачом скорой помощи в течение 30 лет и умер в 2014 году. По данному факту проводится проверка.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как притянуть счастье 19 февраля Народный календарь. Как вернуть утраченные деньги 18 февраля Народный календарь. Что запрещено делать 17 февраля, чтобы не навлечь на себя большую беду Народный календарь. Что может навлечь беду на Починки 16 февраля Народный календарь. Что нельзя делать 15 февраля в Сретение Господне
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