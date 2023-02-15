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СК организовал проверку по факту обнаружения человеческого черепа в гараже на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
СК организовал проверку по факту обнаружения человеческого черепа в гараже на северо-востоке Москвы
Фото: СК РФ
Москва, Джамгаровская улица Карта всех событий

По факту обнаружения рабочими человеческого черепа в гараже на северо-востоке столицы проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 15 февраля.

По ее словам, доследственную проверку проводит Бабушкинский межрайонный следственный отдел. В данный момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятия будет принято процессуальное решение.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 февраля 2023 года. Разбирая один из гаражей рабочие обнаружили внутри на полке человеческий череп и сразу же обратились в полицию. По словам владелицы помещения, останки с работы принес муж, который когда-то работал врачом в скорой помощи.

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