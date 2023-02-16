Боец ММА Монсон решил отказаться от американского гражданства

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон принял решение отказаться от американского гражданства. Об этом он заявил в четверг, 16 февраля.

Монсон сообщил, что уже начал процедуру выхода из гражданства. Спортсмен признался, что не хочет иметь с США ничего общего.

— Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней, — рассказал Монсон в беседе с РИА Новости.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а уже в сентябре того же года стал депутатом Совета городского округа Красногорск. В 2021 году боец заявил, что ему нравится быть гражданином России, которую он любит. Тогда же стало известно, что спортсмен снимает документальный фильм о Донбассе и его жителях.

24 января 2023 года бывший французский военный Адриан Боке подал заявление на получение в России статуса беженца. В будущем он планирует получить российское гражданство.