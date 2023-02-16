Боец Софринской бригады написал песню о происходящем в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Один из военнослужащих знаменитой Софринской бригады поделился своими эмоциями, написав песню о том, что происходит в зоне специальной военной операции. Композиция получила название «Доживем до рассвета».

Сообщается, что военнослужащий с позывным Сына сам сочинил стихи и написал музыку. Сначала он исполнил свое произведение для сослуживцев.

Позже, в начале февраля на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым военные рассказали о талантливом бойце и попросили его исполнить свое произведение. На песню также был снят клип, передает «360».

Ранее известный российский юморист Юрий Гальцев рассказал о комедии в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине. Комик уверен, что именно смех помогает отечественным солдатам поддерживать боевой дух.