Посол Украины Пристайко: ВСУ получат истребители на позднем этапе конфликта

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Украина в итоге получит западные истребители, однако это произойдет на более позднем этапе конфликта. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

— Позднее, на более позднем этапе. Сначала нам нужно решить вопрос с танками, и этот железный кулак, о котором мы говорили, уже был создан. Затем самолеты и вертолеты, — сказал он.

По словам Пристайко, на Украине уже имеются пилоты, которые способны использовать западные истребители после переобучения. Он отметил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в Великобританию получился коротким, но «очень удачным», передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что чиновники от оборонной промышленности Великобритании обсуждают с коллегами с Украины планы производства британских вооружений на территории республики.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.