Эксперт по безопасности Глущенко объяснил, как выжить под завалами после землетрясения

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Эксперт по безопасности Александр Глущенко рассказал, как возможно выжить под завалами при землетрясениях.

Он пояснил, что шансы на спасение с каждым днем уменьшаются, так как резерв человеческого организма не безграничен. По словам Глущенко, во время землетрясения нужно в первую очередь не тратить силы.

Не следует пытаться самостоятельно выбраться из-под завалов, иначе есть риск обрушения. Также не нужно продолжительное время кричать.

— Чем больше потратите сил на начальном этапе, тем меньше будет сил потом. Если есть возможность двигаться, то постарайтесь принять такое положение тела, чтобы мышцы не напрягались. Берегите силы, — отметил он в комментарии «Радио 1».

В Турции продолжается разбор завалов после мощного землетрясения. Спустя девять суток спасатели достали из-под обломков выжившую 45-летнюю женщину, передает Nation news.

Специалист по безопасности Михаил Макеев рассказал «Вечерней Москве», что во время землетрясения нужно как можно быстрее покинуть помещение и оставаться на открытой местности. Кроме того, у жителей сейсмически активных районов всегда должен быть собран «тревожный чемоданчик».