ЦБ продлит ограничения на снятие наличной валюты в России

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Банк России (ЦБ) продлит в марте ограничения на снятие наличной валюты для физических лиц. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений, — сказала она.

Представитель банка добавила, что ограничение на снятие наличной валюты физическими лицами со своих счетов будет продлено с некоторыми видоизменениями. Кроме того, Банк России не планирует повышать предельную сумму наличной валюты, доступную к вывозу из страны для физических лиц, передает слова Набиуллиной ТАСС.

Экономисты исключили изменение ключевой ставки в России. Экономист Денис Ракша предположил, что ключевая ставка не изменится, а ЦБ будет ждать дальнейшего развития событий в экономической сфере.

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на сегодняшний день Россия потеряла доверие к американскому доллару как к расчетной валюте. По его словам, актуальная мировая обстановка показала, что евро, доллары и фунты являются совершенно ненадежным инструментом.