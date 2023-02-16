Нестечук: США планируют создать боевые средства для вывода из строя спутников России

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В США ведется разработка малых боевых средств, способных выводить из строя принадлежащие России спутники. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук.

По информации Нестечука, боевые средства могут совершать скрытные маневры и наносить удары в любой обстановке. Он подчеркнул, что новое оружие могут запускать в космос под видом спутников связи Starlink или OneWeb.

В будущем, по мнению военного, существует риск атак на критически важные аппараты. Вывод из строя космического аппарата, который обеспечивает связь, означает потерю управления, в том числе, над ядерными силами, а этого допускать нельзя, цитирует Нестечука РИА Новости.

16 февраля заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что космос в ближайшее время рискует стать военным плацдармом. По его словам, США и их союзники планируют воевать в космосе не только в оборонительных целях.