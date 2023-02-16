Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сына Жириновского разыскивают судебные приставы

Степан Жирнов
Происшествия
Сына Жириновского разыскивают судебные приставы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Новая площадь, 8с2 Карта всех событий

Сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна разыскивают судебные приставы. Такие данные опубликованы в базе Федеральной службы судебных приставов.

По данным СМИ, Эйдельштейна ищут за неуплату 135 тысяч рублей штрафов. Как следует из базы данных, долг связан со штрафами ГИБДД.

Ранее стало известно, что сына известного политика арестовали на 15 суток за пьяный дебош в ресторане в центре столицы. На заседании Тверского суда он частично признал свою вину, хотя и уточнил, что не нарушал общественный порядок.

О том, что в отделении полиции он ударил сотрудника правоохранительных органов, мужчина в речи не упомянул. За это ему может грозить уголовная ответственность.

О том, как в ЛДПР прокомментировали поведение сына Владимира Жириновского, — в материале «Вечерней Москвы».

Аресты административные правонарушения Москва Полиция Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте