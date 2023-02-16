Сына Жириновского разыскивают судебные приставы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна разыскивают судебные приставы. Такие данные опубликованы в базе Федеральной службы судебных приставов.

По данным СМИ, Эйдельштейна ищут за неуплату 135 тысяч рублей штрафов. Как следует из базы данных, долг связан со штрафами ГИБДД.

Ранее стало известно, что сына известного политика арестовали на 15 суток за пьяный дебош в ресторане в центре столицы. На заседании Тверского суда он частично признал свою вину, хотя и уточнил, что не нарушал общественный порядок.

О том, что в отделении полиции он ударил сотрудника правоохранительных органов, мужчина в речи не упомянул. За это ему может грозить уголовная ответственность.

О том, как в ЛДПР прокомментировали поведение сына Владимира Жириновского, — в материале «Вечерней Москвы».