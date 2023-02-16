Медведчук рассказал, что стал постоянно жить в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, что он на постоянной основе проживает в Москве после того, как украинские власти передали его представителям России в рамках обмена.

— Я раньше приезжал в Москву по различным делам, и я приезжал на один день — утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве. Я не покидал Украину — меня обменяли, — передает слова политика ТАСС.

В конце сентября прошлого года временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле 2022-го СБУ Виктор Медведчук. Всего в тот день были освобождены 56 человек.

До этого политик выразил мнение, что на сегодняшний день Украина перестала существовать как самостоятельное государство, поскольку находится под внешним давлением западных стран, в частности, Соединенных Штатов и Великобритании.

В конце прошлой недели Виктор Медведчук сообщил, что бывший украинский президент Петр Порошенко просил его передать президенту РФ Владимиру Путину предложение забрать Донбасс.