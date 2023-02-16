«Жалкое зрелище»: Соседов заявил, что у Пугачевой огромный горб

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что жизнерадостные фото и видео, которые певица Алла Пугачева публикует из Израиля, не отражают истинной ситуации с ее здоровьем. Он уверен, что певица якобы тяжело больна и постоянно посещает врачей.

— Вы бы прошли рядом — не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит, словно семенит и все время смотрит в пол. Вообще это жалкое зрелище, — заявил он.

Соседов также заметил, что Пугачева давно запустила свои связки и виновата в нынешних проблемах с голосом сама. По его словам, Примадонна вела ужасный образ жизни: постоянно пила и курила, передает «Абзац».

На прошлой неделе журналист, колумнист RT Максим Кононенко высказал мнение, что россияне несправедливо обошлись с Пугачевой. Публицист отметил, что звезда долго молчала и осенью вернулась в Москву из Израиля, чтобы «попытаться договориться насчет мужа», юмориста Максима Галкина*. Но этого ей сделать не удалось, поэтому Пугачева обиделась на вылитые на нее «ушаты грязи».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.