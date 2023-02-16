Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Получившая около ста ранений от одноклассницы ученица химкинского лицея идет на поправку

Степан Жирнов
Происшествия
Получившая около ста ранений от одноклассницы ученица химкинского лицея идет на поправку
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

Девочке, пострадавшей от нападения одноклассницы в лицее в Химках, начинают снимать швы. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в своем Telegram-канале в четверг, 16 февраля.

По ее словам, ребенок идет на поправку. Помимо заживления физических ран, девочке помогают справиться с психологическими травмами: по просьбе родителей с пострадавшей работает психолог.

Также Мишонова отметила, что расследование дела продолжается. По ее информации, еще предстоит провести психологическую экспертизу нападавшей девочки.

Преступление, о котором идет речь, произошло в лицее № 10 в городе Химки. Во время третьего урока две пятиклассницы зашли в туалет на третьем этаже, где одна девочка напала на другую с ножом. Пострадавшая получила около ста ранений, но выжила. Ее госпитализировали.

По данному факту были возбуждены уголовные дела, а прокуратура организовала проверку. При этом мать нападавшей девочки заявила, что в произошедшем виноваты телевидение и СМИ.

Подмосковье Химки нож Госпитализация Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте