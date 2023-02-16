Получившая около ста ранений от одноклассницы ученица химкинского лицея идет на поправку

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

Девочке, пострадавшей от нападения одноклассницы в лицее в Химках, начинают снимать швы. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в своем Telegram-канале в четверг, 16 февраля.

По ее словам, ребенок идет на поправку. Помимо заживления физических ран, девочке помогают справиться с психологическими травмами: по просьбе родителей с пострадавшей работает психолог.

Также Мишонова отметила, что расследование дела продолжается. По ее информации, еще предстоит провести психологическую экспертизу нападавшей девочки.

Преступление, о котором идет речь, произошло в лицее № 10 в городе Химки. Во время третьего урока две пятиклассницы зашли в туалет на третьем этаже, где одна девочка напала на другую с ножом. Пострадавшая получила около ста ранений, но выжила. Ее госпитализировали.

По данному факту были возбуждены уголовные дела, а прокуратура организовала проверку. При этом мать нападавшей девочки заявила, что в произошедшем виноваты телевидение и СМИ.