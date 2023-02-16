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Приметы и советы

Стоимость биткоина впервые с лета 2022-го превысила 25 тысяч долларов

Евгений Белоусов
Экономика
Стоимость биткоина впервые с лета 2022-го превысила 25 тысяч долларов
Фото: Unsplash

Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 9,78 процента. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk в четверг, 16 февраля.

Так, на 19:01 по московскому времени курс биткоина составил 25,062 тысячи долларов. Однако позднее курс снова слегка снизился и на 19:36 он составлял 24,924 тысячи, следует из данных площадки. В последний раз стоимость биткоина превышала 25 тысяч долларов в августе 2022 года.

Эксперт в области криптовалюты Евгений Каминский рассказал «Вечерней Москве», кому станет доступна криптовалюта в России и стоит ли в нее вкладываться.

До этого член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков заявил, что новый вид безналичных расчетов поможет контролировать транзакции. Он не имеет отношения к криптовалюте, так как представляет собой платежное средство, добавил он.

По мнению эксперта, цифровой рубль является очень удобным инструментом, а ЦБ создает его для обращения расчетов. Главное преимущество цифрового рубля — крайне низкие транзакционные издержки.

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