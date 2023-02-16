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Москвичам расскажут о новой жизни исторических объектов городского хозяйства

Евгений Белоусов
Город
Москвичам расскажут о новой жизни исторических объектов городского хозяйства
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В Музее городского хозяйства на ВДНХ расскажут о новой жизни исторических объектов городского хозяйства. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Знали ли вы, что общественное пространство «АРМА» — в прошлом Московский газовый завод, где зародилось газовое хозяйство столицы, — говорится в сообщении.

На основе этого и прочих популярных городских пространств посетителям расскажут, как объекты коммунального хозяйства и промышленности меняются сквозь десятилетия и века и приобретают новое значение для города. Экскурсии 18 и 19 февраля в 15:00 будут интересны детям старше 12 лет и взрослым, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В Москве 18, 19 и 21 февраля пройдет более 250 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории», приуроченной ко Дню гида. В рамках акции горожане и туристы смогут побывать в парках, усадьбах, музеях и спортивных комплексах 11 административных округов столицы.

До этого сообщалось, что мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы 23 февраля. В этот же день в музее пройдут экскурсии «Параллели прошлого и настоящего».

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