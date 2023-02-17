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«Современные протезы позволяют встать на коньки»: специалист оценил перспективы Костомарова

Юлия Курганова
Общество
«Современные протезы позволяют встать на коньки»: специалист оценил перспективы Костомарова
Фото: Youtube / Кубань 24

За состоянием олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова следит вся страна: он борется с осложнениями после пневмонии. Спортсмен уже перенес кому, ампутацию стоп и пальцев на руках. И хотя он давно завершил карьеру в любительском спорте, столь серьезные последствия болезни могут вообще лишить его шанса выйти на лед.

Главный протезист инновационной немецкой компании OttoBock Андрей Наконечный оценил перспективы фигуриста. По его словам, уровень протезирования в России в настоящее время достаточно высок и встать на новые «ноги» не будет проблемой. Но в то же время многое зависит от усилий самого пациента, поэтому сроки восстановления для каждого индивидуальны.

Что касается функциональности, то современные методы позволяют предельно уподобить все механические приспособления настоящим рукам и ногам. В быту возможности человека с протезами почти не ограничиваются.

— Если мимо вас пройдет человек с парной ампутацией нижних конечностей, то вы этого не заметите, — сообщил эксперт.

Если повседневная жизнь после протезирования почти не страдает, то говорить о возвращении в спорт уже труднее. Тот уровень нагрузок, который фигурист мог вынести до болезни, будет недосягаем, сообщает издание «Стархит».

— Встать на коньки современные аппараты позволяют. Но учитывая, что в фигурном катании важны сильные ноги, при парной ампутации вряд ли у него получится исполнять поддержки и сложные элементы. Шансы вернуться на лед в былом качестве сводятся к минимуму, — сообщил Наконечный.

Состояние Романа Костомарова улучшается, он начинает дышать самостоятельно. Об этом рассказала его супруга Оксана Домнина.

Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание тканей конечностей.

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