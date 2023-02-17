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Зеленский заявил о начале масштабного наступления российской армии

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил о начале масштабного наступления российской армии
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «масштабное российское наступление» уже началось.

По его словам, «российские атаки уже происходят с нескольких направлений». При этом он не привел никаких подробностей.

Украинский лидер в интервью BBC News отметил, что ВСУ могут продолжать сопротивление до тех пор, пока не будут готовы начать контрнаступление. Он исключил возможность отказа от каких-либо территорий страны в рамках возможного мирного соглашения с РФ, передает портал «Лента».

Вооруженные силы Украины не смогут противостоять российскому наступлению из-за нехватки боеприпасов. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер. Он отметил, что даже если бы Владимиру Зеленскому удалось восполнить запасы, то это не смогло бы спасти его страну от поражения.

Неспособность украинского президента объективно оценить силы РФ привела к серьезным провалам Киева. Об этом 16 февраля заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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