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Слова чиновников в Соединенных Штатах о РФ не соответствуют реальности. Такое мнение высказал американский полковник Дуглас Макгрегор.

Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли назвал Россию «мировым изгоем».

— РФ вряд ли можно назвать изгоем. Если бы это было так, то ее экономика лежала бы в руинах, но там все идет как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых европейских стран, — заявил полковник в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По его словам, все те негативные нарративы, что распространяют про русских, следует адресовать прежде всего украинцам.

Президент РФ Владимир Путин проявляет восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации Соединенных Штатов. Об этом 16 февраля заявил офицер разведки американской пехоты в отставке Скотт Риттер. По его мнению, отсутствие связи между лидерами США и России негативно влияет на мировую обстановку. Он подчеркнул, что американцы верят каждому слову правительства, когда оно рассказывает что-то негативное о Москве.