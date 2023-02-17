Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Все идет как по маслу»: полковник США Макгрегор восхитился стойкостью России

Юлия Курганова
В мире
«Все идет как по маслу»: полковник США Макгрегор восхитился стойкостью России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Слова чиновников в Соединенных Штатах о РФ не соответствуют реальности. Такое мнение высказал американский полковник Дуглас Макгрегор.

Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли назвал Россию «мировым изгоем».

— РФ вряд ли можно назвать изгоем. Если бы это было так, то ее экономика лежала бы в руинах, но там все идет как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых европейских стран, — заявил полковник в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По его словам, все те негативные нарративы, что распространяют про русских, следует адресовать прежде всего украинцам.

Президент РФ Владимир Путин проявляет восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации Соединенных Штатов. Об этом 16 февраля заявил офицер разведки американской пехоты в отставке Скотт Риттер. По его мнению, отсутствие связи между лидерами США и России негативно влияет на мировую обстановку. Он подчеркнул, что американцы верят каждому слову правительства, когда оно рассказывает что-то негативное о Москве.

Экономика Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте