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Президент Соединенных Штатов Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и глава СНБ Джейк Салливан должны подать в отставку за военные преступления. Об этом заявил политик из США Джеффри Янг.

— Ллойд Остин — это один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его необходимо отправить в отставку, официально предъявить ему обвинения и отстранить от должности вместе Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд, — написал он в социальной сети Twitter.

Джо Байден не предпринимает никаких действий на фоне химической аварии в Огайо, сосредоточившись на украинском конфликте. Об этом заявила политический обозреватель Fox News Томи Ларен в Twitter. Она отметила, что американский лидер, а также министр транспорта США Пит Буттиджич «куда-то пропали», закрыв глаза на настоящий кризис в Огайо.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», почему США форсируют боевые действия на Украине. По его мнению, Соединенные Штаты добиваются от Украины более активных боевых действий, чтобы не допустить ее поражения. Последнее обернется для них потерей авторитета на мировой арене.