Фото: vk/rusembusa

Слова замгоссекретаря Виктории Нуланд о поддержке ударов ВСУ по Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в США Игорь Гиренко.

Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для украинской армии.

— Высказывания высокопоставленного представителя Госдепартамента о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — это четкое подтверждение позиции РФ о непосредственной вовлеченности США в конфликт. Нуланд призналась, что администрация подпитывает амбиции украинского режима по нападению на нашу страну, — заявил пресс-секретарь дипмиссии в Telegram-канале.

Он отметил, что Америка активно снабжает ВСУ современными комплексами, которые используются для поражения регионов России, власти США консультируют украинских военачальников и планируют операции.

«Натравливание» Украины на Крым Гиренко уподобил подталкиванию к «атаке на Москву или Владивосток».

— Расцениваем подобную позицию США как неприкрытое проявление воинственного настроя по отношению к нашей стране. Всему миру должно наконец стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине, — подчеркнул Гиренко.

Соединенные Штаты Америки не побуждают украинское военно-политическое руководство наносить удары вглубь России. Об этом 16 февраля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.