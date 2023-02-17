Пять человек погибли в пожаре в Иркутской области

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В поселке Мамоны Иркутской области в одном из домов произошел пожар, унесший жизни пятерых человек. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, в 05:09 по местному времени поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном доме. По приезде пожарные выявили очаг возгорания в одной из квартир, при этом из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Пожар был потушен в 05:38. В дальнейшем специалисты обнаружили в загоревшемся доме тела пяти погибших: троих мужчин и двух женщин, сообщает Telegram-канал «МЧС38».

Позже стало известно о причинах пожара — он произошел из-за того, что хозяин дома ночью закурил в постели.

14 февраля руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова сообщила «Вечерней Москве», что пожар произошел на территории административного здания организации по ремонту железнодорожного подвижного состава в Коломне. Коломенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара. Деятельность правоохранительных органов и специальных служб на месте пожара координировал коломенский городской прокурор Александр Рубанов.