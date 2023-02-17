Отборы на промышленные предприятия состоятся в московской службе занятости населения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В период с 21 по 22 февраля в центре занятости населения «Моя работа» организуют открытые отборы на крупнейшие промышленные предприятия Москвы. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал директор столичной службы занятости Андрей Тарасов.

— Открытые отборы в производственные компании в центре занятости «Моя работа» позволяют горожанам значительно сократить время на поиск работы в перспективной отрасли, — поделился он.

На предстоящих отборах состоится поиск около 450 специалистов с различным опытом и квалификацией. Например, научно-производственное предприятие «Ангстрем» ищет свыше 400 начинающих специалистов и кандидатов с опытом работы от одного года. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, собеседования проведут представители компаний.

До этого москвичам рассказали об обучающих программах центра «Моя карьера» в феврале. Так, 28 февраля состоится программа «Как составить бизнес-план». Она пройдет в два модуля. Сперва участники обучатся стратегическому планированию, после чего сформируют программу плана своего бизнеса. Для участия в занятиях необходима предварительная регистрация.