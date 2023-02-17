Появились подробности о выходке сына Жириновского в ресторане в центре Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Новая площадь, 8с2 Карта всех событий

Друзья Олега Эйдельштейна сбежали после приезда полиции, оставив его на произвол судьбы. Об этом стало известно в пятницу, 17 февраля.

Также выяснилось, что конфликт в ресторане на Новой площади возник не из-за какого-то незнакомца, а именно из-за громкого поведения компании сына Жириновского. Так как заведение посещают в основном семьи и пары, им не понравился гомон и специфические шутки компании.

Когда к столику Эйдельштейна подошел охранник и сделал замечание, дебошир возмутился, апеллируя к своему происхождению и достижениям.

Сотрудникам заведения пришлось вызывать полицию. Примечательно, что приятели сына Жириновского во время задержания покинули ресторан, оставив Эйдельштейна разбираться с правоохранительными органами, заявил «МК».

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером в центре столицы. После задержания Эйдельштейна отвезли в участок, где он продолжил буянить и ударил полицейского в грудь. В результате его арестовали на 15 суток. В суде он частично признал свою вину.

Также стало известно, что мужчину разыскивают судебные приставы.