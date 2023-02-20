Третий флагманский офис «Мои документы» отметил три года успешной работы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ровно три года назад начал функционировать третий флагманский офис «Мои Документы» на юге столицы — за это время горожане обратились во флагман более миллиона раз. Об этом стало известно в понедельник, 20 февраля.

— Сегодня флагманский офис ЮАО отмечает три года успешной работы. За это время жители столицы сюда обратились более миллиона раз. В 2022 году флагман ЮАО стал самым популярным офисом окружного значения — свыше 430 тысяч обращений за год, — рассказала заместитель директора по развитию государственных услуг офисов «Мои Документы» Москвы Татьяна Порецкова.

В 2020 году он стал лауреатом во всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший МФЦ».

17 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проекту «Искренний сервис» в центрах госуслуг Москвы исполнилось пять лет. По его словам, спустя некоторое время проект начал свое развитие в других городских службах. На сегодняшний день почти 1,5 тысячи администраторов работают в поликлиниках, а также создают дружелюбную и комфортную атмосферу для пациентов.