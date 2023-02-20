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Приметы и советы

«Кукиш с маслом ей»: Григорий Лепс высказался против празднования 8 Марта

Лейла Алиева
Общество
«Кукиш с маслом ей»: Григорий Лепс высказался против празднования 8 Марта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский певец Григорий Лепс негативно высказался о праздновании Международного женского дня. По словам артиста, в этот день он не поздравляет даже своих женщин и не дарит им подарков.

— Обойдется! Кукиш с маслом ей. Я вообще этот праздник не признаю. Я баб своих даже не поздравляю! — заявил Лепс в эфире телеканала НТВ.

По мнению знаменитости, данный праздник является неправильным и выдуманным.

В декабре прошлого года Евросоюз ввел санкции против Лепса, а также режиссера Никиты Михалкова и телеведущего Бориса Корчевникова. Их активы были заморожены на территории Европы. Кроме того, фигурантам санкций запретили поездки в страны Евросоюза, следует из данных журнала.

Однако 8 февраля американский Минфин исключил Григория Лепса из своего санкционного списка. Также из перечня исключили криминальных авторитетов из республик бывшего СССР: Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.

Несмотря на это артист отказался давать концерт в США. По словам его менеджера, в Штаты и к «подобным врагам» певец не поедет «даже за очень кругленькую сумму».

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