«Кукиш с маслом ей»: Григорий Лепс высказался против празднования 8 Марта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский певец Григорий Лепс негативно высказался о праздновании Международного женского дня. По словам артиста, в этот день он не поздравляет даже своих женщин и не дарит им подарков.

— Обойдется! Кукиш с маслом ей. Я вообще этот праздник не признаю. Я баб своих даже не поздравляю! — заявил Лепс в эфире телеканала НТВ.

По мнению знаменитости, данный праздник является неправильным и выдуманным.

В декабре прошлого года Евросоюз ввел санкции против Лепса, а также режиссера Никиты Михалкова и телеведущего Бориса Корчевникова. Их активы были заморожены на территории Европы. Кроме того, фигурантам санкций запретили поездки в страны Евросоюза, следует из данных журнала.

Однако 8 февраля американский Минфин исключил Григория Лепса из своего санкционного списка. Также из перечня исключили криминальных авторитетов из республик бывшего СССР: Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.

Несмотря на это артист отказался давать концерт в США. По словам его менеджера, в Штаты и к «подобным врагам» певец не поедет «даже за очень кругленькую сумму».