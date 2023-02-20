Андрей Бочкарев: За январь этого года в Москве разрешили строительство почти 650 тысяч «квадратов» недвижимости

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Свыше 30 разрешений на строительство около 638 тысяч квадратных метров недвижимости оформили в первый месяц этого года. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Москва продолжает динамично развиваться, о чем свидетельствует активность застройщиков, причем как городских, так и частных. Всего за первый месяц года было оформлено 34 разрешения на строительство порядка 638 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе почти 506 тысяч квадратных метров жилья, — рассказал он.

При этом за счет девелоперов в столице построят 451 тысячу «квадратов» недвижимости, в частности три школы и два детских сада. Также в ТиНАО появится 3450 мест для обучения детей.

Кроме того, в январе оформили разрешения на строительство Центра здравоохранения в Хорошево-Мневниках и храмового комплекса в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в районе Внуково.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что большую часть разрешений выдали в НАО, ЗАО, ЗелАО.

До этого сообщалось, что на востоке столицы проходит строительство многофункционального жилого комплекса с образовательным центром. На земельном участке расположены нежилые и производственные здания, которые будут снесены.