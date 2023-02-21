ЦБ призвал снизить или отменить комиссию при снятии наличных и переводах с выплат участникам СВО

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Парламентарии договорились с Банком России (ЦБ) о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денег участниками спецоперации. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил замруководителя группы, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

— Наши военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и в разных регионах нашей страны. И сегодня мы достигли договоренности с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким, — отметил он.

Журавлев выразил уверенность, что все отечественные банки последуют рекомендациям ЦБ, отмечается на сайте «Единой России».

14 февраля первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал глав муниципалитетов активным образом оказывать поддержку семьям участников спецоперации.

По его мнению, вопрос о поддержке родственников военнослужащих невозможно решить без участия глав муниципалитетов. Кириенко подчеркнул, что необходимо обеспечить поддержку абсолютно всем семьям.