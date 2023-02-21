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Путин: Украинское руководство готовило карательную акцию в Донбассе

Евгений Жуков

Сюжеты: 

Ситуация в Донбассе Послание президента - 2023
Политика
Путин: Украинское руководство готовило карательную акцию в Донбассе
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

К февралю 2022 года стало абсолютно очевидно, что все ресурсы были заранее подготовлены к очередной «карательной акции» украинского руководства на территории Донбасса. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

— Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово к очередной кровавой карательной акции (правительства Украины — прим. «ВМ») в Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты, — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

До этого Путин заявил, что со стороны России делалось все возможное для решения кризиса в Донбассе мирными средствами. По его словам, правительство страны вело переговоры о мирном выходе из существующего конфликта на Украине, однако недоброжелатели России намеревались реализовать «совсем другой сценарий».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что большая часть послания Владимира Путина Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации. О чем еще, возможно, скажет президент, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Украина Россия Донбасс Владимир Путин
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