Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Нумеролог Попова предупредила о парадоксах зеркальной даты 23.02.2023

Ирина Игнатенко
Общество
Нумеролог Попова предупредила о парадоксах зеркальной даты 23.02.2023
Фото: shutterstock

Психолог и сертифицированный нумеролог Екатерина Попова рассказала о парадоксах зеркальной даты 23.02.2023.

По словам эксперта, этот день имеет влияние числа семь, которое обладает мужской и воинственной энергией. Возможно, у людей появится желание конкурировать и проявлять агрессию, есть большая вероятность возникновения конфликтов и недопониманий с людьми.

Этот день хорошо подходит для похода в спортзал, физической работы. Кроме того, 23 февраля отлично подойдет для составления разнообразных планов и обозначения целей.

Энергетика даты позволит составить эффективную стратегию, которая обязательно принесет свои плоды. Однако есть в зеркальной дате и негативные моменты: в этот день будет сложно сосредоточиться на чем-то одном, передает издание «Невские новости».

Ранее нумеролог Кристина Щербань рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как смена даты рождения в паспорте может повлиять на судьбу человека.

По словам эксперта, это оставляет особый отпечаток на жизни человека. Дата рождения несет в себе код судьбы и, если он в паспорте один, а по факту другой, то человеку может быть сложно найти себя в жизни.

До этого Щербань пояснила, опасна ли цифра ноль в дате рождения. Специалист пояснила, что ноль не учитывается в нумерологии, он не несет негативных последствий и не влияет на судьбу человека.

Гороскопы Прогнозы нумеролог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прости, Лазурит, ты не элита: как выброшенные на улицу животные переживают предательство

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Пушкин и дантист: почему образ поэта стал примитивным

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Олимпийскими кольцами по воде: нужно ли России участие в Азиатских играх

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Все мнения
О проекте