Нумеролог Попова предупредила о парадоксах зеркальной даты 23.02.2023

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Психолог и сертифицированный нумеролог Екатерина Попова рассказала о парадоксах зеркальной даты 23.02.2023.

По словам эксперта, этот день имеет влияние числа семь, которое обладает мужской и воинственной энергией. Возможно, у людей появится желание конкурировать и проявлять агрессию, есть большая вероятность возникновения конфликтов и недопониманий с людьми.

Этот день хорошо подходит для похода в спортзал, физической работы. Кроме того, 23 февраля отлично подойдет для составления разнообразных планов и обозначения целей.

Энергетика даты позволит составить эффективную стратегию, которая обязательно принесет свои плоды. Однако есть в зеркальной дате и негативные моменты: в этот день будет сложно сосредоточиться на чем-то одном, передает издание «Невские новости».

Ранее нумеролог Кристина Щербань рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как смена даты рождения в паспорте может повлиять на судьбу человека.

По словам эксперта, это оставляет особый отпечаток на жизни человека. Дата рождения несет в себе код судьбы и, если он в паспорте один, а по факту другой, то человеку может быть сложно найти себя в жизни.

До этого Щербань пояснила, опасна ли цифра ноль в дате рождения. Специалист пояснила, что ноль не учитывается в нумерологии, он не несет негативных последствий и не влияет на судьбу человека.