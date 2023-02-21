Путин заявил об оснащении ядерных сил сдерживания России новой техникой

Фото: РИА Новости

Уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами составляет 91,3 процента. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил глава российского государства Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

— Теперь с учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий, качественный уровень по всем компонентам Вооруженных сил, — цитирует его официальный сайт Кремля.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию началось 21 февраля в 12:00 в Гостином Дворе.

В рамках выступления российский лидер выразил благодарность всем гражданам РФ за мужество и героизм, в частности солдатам, офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур.

Также он добавил, что Россия не может проиграть на поле боя. По словам Путина, представители военно-политических элит западных государств перестали скрывать свою ключевую цель на сегодняшний день — нанесение стратегического поражения РФ.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие темы может поднять президент в ходе послания Федеральному собранию.