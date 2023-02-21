Путин заявил об оснащении ядерных сил сдерживания России новой техникой
Уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами составляет 91,3 процента. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил глава российского государства Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
— Теперь с учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий, качественный уровень по всем компонентам Вооруженных сил, — цитирует его официальный сайт Кремля.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию началось 21 февраля в 12:00 в Гостином Дворе.
В рамках выступления российский лидер выразил благодарность всем гражданам РФ за мужество и героизм, в частности солдатам, офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур.
Также он добавил, что Россия не может проиграть на поле боя. По словам Путина, представители военно-политических элит западных государств перестали скрывать свою ключевую цель на сегодняшний день — нанесение стратегического поражения РФ.
«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие темы может поднять президент в ходе послания Федеральному собранию.