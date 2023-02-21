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Нутрициолог Ковылкина дала советы, как избавиться от лишних килограммов после Масленицы

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Ковылкина дала советы, как избавиться от лишних килограммов после Масленицы
Фото: shutterstock

Если за масленичную неделю появились пара лишних килограммов, не нужно себя наказывать и сильно ограничивать в питании. Об этом рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

Блинная неделя может сказаться на фигуре, если питаться, выходя за нормы суточной калорийности. Нутрициолог советует сделать меню более разнообразным и сбалансированным, экспериментировать с начинками и топпингами.

После Масленицы стоит вернуться в рамки суточной нормы калорийности. Питание должно быть полноценным, разнообразным, сбалансированным и вкусным. Стоит чаще выходить на прогулки, а также полноценно высыпаться, передает РИАМО.

Член сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Валерия Андреева рассказала об оптимальном способе похудения. Для этого нужно немного снизить калорийность рациона, отказавшись от быстрых углеводов и фастфуда, передает Царьград.

О том, как не поправиться во время Масленицы, рассказали врач-диетолог Елена Ливанцова и врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

Лишний вес Похудение Масленица нутрициолог
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