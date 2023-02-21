Нутрициолог Ковылкина дала советы, как избавиться от лишних килограммов после Масленицы

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Если за масленичную неделю появились пара лишних килограммов, не нужно себя наказывать и сильно ограничивать в питании. Об этом рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

Блинная неделя может сказаться на фигуре, если питаться, выходя за нормы суточной калорийности. Нутрициолог советует сделать меню более разнообразным и сбалансированным, экспериментировать с начинками и топпингами.

После Масленицы стоит вернуться в рамки суточной нормы калорийности. Питание должно быть полноценным, разнообразным, сбалансированным и вкусным. Стоит чаще выходить на прогулки, а также полноценно высыпаться, передает РИАМО.

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